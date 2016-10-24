مفاجأة: قران إيمي سميرغانم وحسن الرداد عُقد سراً وشروط صارمة للعروس

أكّد مصدر مقرب من الفنانة إيمي سمير غانم عقد قرانها بالفعل على الفنان حسن الرداد سراً يوم الخميس الماضي، وأشار إلى أن التكتم الشديد الذي يحيط بمراسم الزفاف المنتظر يوم 4 نوفمبر المقبل، مصدره إيمي شخصياً التي عانت كثيراً في حفل زفاف شقيقتها الكبرى دنيا بسبب "الفوضى" ومشاركة عدد كبير من الضيوف "غير المقربين" بدون دعوات، ولهذا قررت أن تشرف بنفسها على كل تفاصيل الزفاف "وعدم السماح" لأي شخص لا يحمل دعوة الزفاف بالدخول أيا كانت شهرته!!

المصدر نفسه أكّد أنّ إيمي صاحبة قرار اختيار منطقة "الجونة" لابتعادها عن القاهرة، وصعوبة دخول قاعة الزفاف بدون مراجعة أمنية مشددة بداية من مدخل القرية السياحية، كما اختارت يوم 4 نوفمبر ليوافق عيد الحب المصري.

وشاركت الرداد اختيار المدعوين للحفل التزاماً بقاعدة واحدة وهي أن يكونوا من الأقارب أو الأصدقاء المقربين فقط، وحتى نجوم الفن سيتم اختيارهم من دائرة المقربين فقط، وهناك تعليمات خاصة ستبلغها منسّقة الحفل للمدعوين فيما يتعلق بالتصوير ونشر وقائع الزفاف عبر السوشيال ميديا وبخاصة انستقرام، كما احتفظ النجم سمير غانم "على غير العادة" بأسرار الحفل ورفض تأكيد إقامته في الجونة أو غيرها.

الاحتياطات المشدّدة لم تمنع تسريب موعد الزفاف بعد تحديده بساعات قليلة... فهل تنجح إيمي في فرض الحصارعلى قاعة الزفاف لمنع خروج صورة واحدة عبر الهواتف المحمولة؟

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي