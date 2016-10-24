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حريق هائل يقضي علي 3 منازل و6 رؤس ماشية في بني سويف

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حريق هائل يقضي علي 3 منازل و6 رؤس ماشية في بني سويف حريق هائل يقضي علي 3 منازل و6 رؤس ماشية في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدينة منذ قليل من السيطرة علي حريق هائل شب في 3 منازل بقرية العساكرة التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف مما أسفر عن نفوق 6 رؤس ماشية دون وقوع خسائر او إصابات بشرية .

تلقي اللواء محمد الخلصي مدير امن بني سويف إخطارا من قوات الحماية المدنية تفيد بنشوب حريق هائل في 3 منازل بقرية العساكرة دائرة سسطا بسبب إمتداد النيران من فرن بلدي إلي عدة منزلين بالقرية مما أسفر عنة نفوق 6 رؤس ماشية وإحتراق ماكينة ري قبل السيطرة علي الحريق .

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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