حريق هائل يقضي علي 3 منازل و6 رؤس ماشية في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدينة منذ قليل من السيطرة علي حريق هائل شب في 3 منازل بقرية العساكرة التابعة لمركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف مما أسفر عن نفوق 6 رؤس ماشية دون وقوع خسائر او إصابات بشرية .

تلقي اللواء محمد الخلصي مدير امن بني سويف إخطارا من قوات الحماية المدنية تفيد بنشوب حريق هائل في 3 منازل بقرية العساكرة دائرة سسطا بسبب إمتداد النيران من فرن بلدي إلي عدة منزلين بالقرية مما أسفر عنة نفوق 6 رؤس ماشية وإحتراق ماكينة ري قبل السيطرة علي الحريق .

تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .