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أولى جلسات محاكمة مستريح ميناء دمياط…26 المقبل

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أولى جلسات محاكمة مستريح ميناء دمياط…26 المقبل أولى جلسات محاكمة مستريح ميناء دمياط…26 المقبل

أرشيفية

حددت محكمة جنح فارسكور بمحافظة دمياط، جلسة 26 أكتوبر المقبل، لنظر القضية رقم 6031 لسنة 2016، جنح فارسكور، والمقيدة برقم 126 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا بقضية “مستريح ميناء دمياط”، والمتهم فيها كل من “عيد .م ,ت”، و”صالح .م .ت” و”محمد .ع .م” بتلقى مبالغ مالية من 26 شاكيًا من أبناء قرية أبو جريدة، الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرون من القرى المجاورة.

وذلك بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير، من خلال أحد الشركات الوهمية، مقابل تحقيق أرباح مالية إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى، وامتنعوا عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.

 

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