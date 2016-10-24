إبدع .. انطلق | بقلم داليا أبو عمر

تنتطلق فعاليات المؤتمر الوطني الاول للشباب تحت شعار ” ابدع .. انطلق ” … للوهلة الأولى قد يتسأل البعض عن جدوى هذا المؤتمر ؟ قد يردد البعض ان هذا المؤتمر لا يضم غير تيار موحد من الشباب ؟ تري ما هي فعليات هذا المؤتمر ؟ وقد يتمدى البعض ويردد عبارات من نوعية ” هو ده وقته وإحنا عندنا أزمة اقتصادية ؟ ايه لازمة المصاريف دي كلها ؟ ” .

> اسمحوا لي ان اجيب علي بعضا من تساؤلاتكم ….

اولا … لم تتكلف الدولة جنيها واحدا من تكلفة هذا المؤتمر ولم تقتطع ميزانية المؤتمر من أي بند من الدولة فقد تفضل أصحاب الفنادق المضيفة بتحمل تكلفة الوفود المشاركة في المؤتمر كما تفضلت مصر للطيران بتحمل تكلفة السفر …. سوف يتسأل البعض وماذا سيستفيد هؤلاء من ذلك ؟! … هو نوع من أنواع تشجيع السياحة وبث الروح في شرم الشيخ الجميلة تخيل مقدار الحياة التي سوف يبثها وجود ثلاثة آلاف شاب وفتاة وإعلاميين وشخصيات عامة فى مدينة شرم الشيخ .

ثانيا …. حضور المؤتمر هم في المقام الأول شباب الجامعات المصرية من كافة التخصصات والتوزيع الجغرافي المتنوع وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كما يضم شباب الاحزاب المصرية من كافة التيارات السياسية والتوجهات والايدولوجيات المختلفة حتي انك قد تجد بعض وجوه المعارضة الشديدة للنظام يجلسون بجوار بعض الوجوه المؤيدة للنظام فهو ملتقي للشباب بمختلف انتمائته وتوجهاته السياسية والاجتماعية، كما يضم المؤتمر مجموعة من الإعلاميين الكبار والشباب والصحافة والفن والشخصيات العامة ورجال الدولة.

ثالثا …. فعليات المؤتمر متنوعة وغنية فالسيد الرئيس سوف يفتتح المؤتمر ويوجه كلمة للشباب كما سوف يتحدث الي الشباب قامة مثل العالم المصري الدكتور فاروق الباز والدكتور محمد العريان علي سبيل الذكر لا الحصر …. سوف نتحدث عن دور الشباب في تطوير التعليم ورؤيتنا لذلك ودورنا في الحياة الحياة السياسية والعمل المجتمعي وكيف سوف نشارك في انتخابات المحليات كما سوف نناقش رؤيتنا للفن وتأثيره علي الوعي الجمعي وكيفية تطوير النشاط الثقافي والفني والأدبي والخطاب الديني وتأثيره علي المجتمع ومسببات العنف في الملاعب والسبل المتاحة لإعادة الجماهير الي الملاعب …. الجميع له دور ما بين ورش العمل المختلفة والمتنوعة والمعارض والرصد والتحليل الجميع فعال ومهم .

هذا المؤتمر بتلك الأجندة الدسمة هو فرصة رائعة للشباب لرسم المستقبل والمشاركة بفعالية أكبر في بنائه كما أنه دلالة علي أن الدولة ترى دور الشباب الهام وتسعى إلي تفعيله بقوة …

> كان السيد الرئيس قد أعلن سابقا أن 2016 هو عام الشباب وأنا انتهز هذا المؤتمر وأطلب منه أن يعلن عامى 2017 و2018 خطة تطوير الشباب والاإعداد لتمكينهم كما فعل في 2016 .

> نحن شباب مصر نحن الأمل والحلم وسوف نبدع وننطلق نحو المستقبل .