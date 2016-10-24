26 أكتوبر أولى جلسات محاكمة مستريح ميناء دمياط

حددت محكمة جنح فارسكور بمحافظة دمياط، جلسة 26 أكتوبر لنظر القضية رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكوروالمقيدة برقم 126 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا بقضية مستريح ميناء دمياط والمتهم فيها كل من "عيد .م ,ت"، و"صالح .م .ت" و"محمد .ع .م" بتلقى مبالغ مالية من 26 شاكيًا من أبناء قرية أبو جريدة الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرون من القرى المجاورة.

وذلك بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير من خلال احد الشركات الوهمية مقابل تحقيق أرباح مالية إلا أنهم قاموا بالاستيلاء على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى وامتنعوا عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.

وكان الرائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور ومعاونه يوسف البشلاوى قد نجحا فى القبض على المتهم فجر الخميس الماضى.