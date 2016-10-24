السفارة اليمنية بالقاهرة تخصص إيرادات حفلها الفنى بالأوبرا لمستشفى 57357

قال خالد شيبه ممثل الجالية اليمنية فى القاهرة أن السفارة اليمنية خصصت إيرادات الحفل الفنى اليمني الذى اقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية لصالح مستشفى 57357 لعلاج مرض سرطان الأطفال.

أحيى الحفل الموسيقار اليمنى الكبير الفنان أحمد فتحي و ابنته الفنانة بلقيس نجمة الخليج والعرب.

> وحضر الحفل الذى اقيم بالقاعة الكبرى عدد من الدبلوماسيين والوزراء والاعلاميين اليمنيين بالقاهرة كان على رأسهم رئيس اليمن الأسبق علي ناصر محمد .

وقال شيبه رغم المحنة التى تمر بها اليمن بسبب الحرب إلا أن اليمنيين اجتمعوا لكي يقولوا “نحن أصل العرب والفن والثقافة تجمعنا وتوحدنا على حب اليمن”، علما بأن الرئيس علي ناصر كان رئيسا لدولة الجنوب باليمن قبل الوحدة وجميع من حضروا من شخصيات بارزه من جميع محافظات اليمن ، وهم المندوب الدائم لدى الجامعة السفير محمد الهيصمي و الكابتن الطيار فهد العريف أبن تعز وابن عدن الشاعر عبد الصفي هادي و الإعلامي الكبير عبدالرحمن ثابت والد الدكتورة مناهل رئيسة عباقرة العالم المرشحة لجائزة نوبل و المستشار الإعلامي عبد الرقيب منصور والدكتوره عائشه العولقي مدير المركز الثقافي اليمني