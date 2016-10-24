أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السفارة اليمنية بالقاهرة تخصص إيرادات حفلها الفنى بالأوبرا لمستشفى 57357

Google+ Print
السفارة اليمنية بالقاهرة تخصص إيرادات حفلها الفنى بالأوبرا لمستشفى 57357 السفارة اليمنية بالقاهرة تخصص إيرادات حفلها الفنى بالأوبرا لمستشفى 57357

قال خالد شيبه ممثل الجالية اليمنية فى القاهرة أن السفارة اليمنية خصصت إيرادات الحفل الفنى اليمني الذى اقيم مساء أمس بدار الأوبرا المصرية لصالح مستشفى 57357 لعلاج مرض سرطان الأطفال.

أحيى الحفل الموسيقار اليمنى الكبير الفنان أحمد فتحي و ابنته الفنانة بلقيس نجمة الخليج والعرب.
> وحضر الحفل الذى اقيم بالقاعة الكبرى عدد من الدبلوماسيين والوزراء والاعلاميين اليمنيين بالقاهرة كان على رأسهم رئيس اليمن الأسبق علي ناصر محمد .

وقال شيبه رغم المحنة التى تمر بها اليمن بسبب الحرب إلا أن اليمنيين اجتمعوا لكي يقولوا “نحن أصل العرب والفن والثقافة تجمعنا وتوحدنا على حب اليمن”، علما بأن الرئيس علي ناصر كان رئيسا لدولة الجنوب باليمن قبل الوحدة وجميع من حضروا من شخصيات بارزه من جميع محافظات اليمن ، وهم المندوب الدائم لدى الجامعة السفير محمد الهيصمي و الكابتن الطيار فهد العريف أبن تعز وابن عدن الشاعر عبد الصفي هادي و الإعلامي الكبير عبدالرحمن ثابت والد الدكتورة مناهل رئيسة عباقرة العالم المرشحة لجائزة نوبل و المستشار الإعلامي عبد الرقيب منصور والدكتوره عائشه العولقي مدير المركز الثقافي اليمني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا