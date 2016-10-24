وزير الخارجية السورى يزور موسكو الجمعة القادمة

يزور وزير الخارجية السورى وليد المعلم الجمعة موسكو لمحادثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، حسب ما نقلت وكالة أنترفاكس الاثنين عن نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف.

وقال جاتيلوف: "من المقرر أن يزور وزير الخارجية السورى وليد المعلم موسكو فى 28 أكتوبر لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف".

وتأتى زيارة المعلم إلى العاصمة الروسية على خلفية تجدد المعارك بين قوات النظام والفصائل المعارضة فى حلب بعد ثلاثة أيام من هدنة إنسانية انتهت مساء السبت دون السماح بإجلاء الجرحى من الأحياء المحاصرة.

ولم تشهد ثمانية ممرات حددها الجيش الروسى خلال الهدنة أى حركة. فى النهاية، لم يغادر سوى ثمانية مقاتلين جرحى وسبعة مدنيين منطقة الفصائل.

واتهمت السلطات الروسية ووسائل الإعلام الرسمية السورية المقاتلين بمنع أى شخص من مغادرة مناطقهم. وأكد لافروف أن المقاتلين استخدموا "التهديدات والابتزاز والقوة الغاشمة".