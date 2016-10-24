أنقرة تؤكد مشاركة القوات التركية في عمليات استعادة الموصل

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم “الاثنين”، مشاركة القوات التركية في عمليات استعادة الموصل، مشيرًا إلى أن نيران المدفعية التركية قتلت 17 من عناصر “داعش” منذ بدء المعركة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن جاويش أوغلو قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرو الذي يزور تركيا : “نساهم في عملية تحرير الموصل في اتجاهات كثيرة، وتشارك القوات المحلية، التي دربها خبراؤنا في قاعدة بعشيقة، في العملية بنشاط، كما تشارك فيها أربع من مقاتلاتنا “إف 16″، ويمثل أمن العراق وسيادته القدر نفسه من الأهمية بالنسبة إلينا كأمننا وسيادتنا”.

وأضاف أن “المدفعية التركية التي تقدم الدعم لقوات البيشمركة قتلت 17 من عناصر تنظيم “داعش” خلال العملية ونحو 700 من مسلحيه منذ وصول عسكريين أتراك إلى قاعدة بعشيقة شمال الموصل في ديسمبر من العام 2015″.

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول قد نفى، في بيان له، مشاركة تركيا في تحرير الموصل “بأي شكل من الأشكال”، وذلك ردا على تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي قال فيها، أول أمس الأحد، إن المدفعية التركية قصفت مواقع للإرهابيين في بعشيقة بعد أن طلبت قوات البيشمركة الكردية العراقية الدعم.

أ ش أ