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مهاجرون جزائريون ينهون إضرابا عن الطعام بإسبانيا

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مهاجرون جزائريون ينهون إضرابا عن الطعام بإسبانيا مهاجرون جزائريون ينهون إضرابا عن الطعام بإسبانيا

أوقف عشرات المهاجرين، معظهم من الجزائريين، في مركز إيواء ببرشلونة، الإثنين، إضرابا عن الطعام، بعد أيام من “ليلة تمرد” في مركز آخر بالعاصمة مدريد.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن الحركة انتهت، الإثنين، بعد أن بدأت، ظهر الأحد بـ “رفض 68 مهاجرا دخول مقصف لتناول الطعام والعودة إلى غرفهم”.

وأشار إلى أن المهاجرين في مركز الايواء قضوا ليل الأحد الإثنين، في باحة المركز الواقع في ضواحي برشلونة.

وصرح أندريس غارسيا بريو، وهو محام لمنظمة حقوقية تطالب بإغلاق مراكز الإيواء، بأن “المضربين وصلوا على متن قوارب بدائية الصنع (…) ويسألون اليوم عن سبب عيشهم في وضع صعب بعد مخاطرتهم بحياتهم”.

واحتج نحو أربعين مهاجرا، الأسبوع الماضي، في مركز ايواء في مدريد على أوضاعهم وأمضوا ليلة على سطح المركز مطالبين ب”الحرية”.

وأظهر تقرير حكومي، أن 6930 شخصا مروا العام 2015، في مراكز إيواء مختلفة في البلاد،تم طرد 41 في المئة منهم.

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