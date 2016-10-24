وفد وزاري ثاني يغادر مطار القاهرة للمشاركة بمؤتمر الشباب الوطنى

غادر مطار القاهرة وفد وزاري ثاني متجهًا، إلي شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر الشباب الوطني، ويقام هناك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم الوفد كل من المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وشريف فتحي وزير الطيران المدني، والهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية الإدارية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام عام الشباب المصري، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، مع مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وينطلق المؤتمر الوطني للشباب، غدًا الثلاثاء، الموافق 25 من أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهي الخميس الموافق 27 من أكتوبر 2016، في مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين الحكومة المصرية، والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية، والذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب، وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.