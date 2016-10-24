أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وفد وزاري ثاني يغادر مطار القاهرة للمشاركة بمؤتمر الشباب الوطنى

Google+ Print
وفد وزاري ثاني يغادر مطار القاهرة للمشاركة بمؤتمر الشباب الوطنى وفد وزاري ثاني يغادر مطار القاهرة للمشاركة بمؤتمر الشباب الوطنى

أرشيفية

غادر مطار القاهرة وفد وزاري ثاني متجهًا، إلي شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر الشباب الوطني، ويقام هناك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ، ويضم الوفد كل من المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وشريف فتحي وزير الطيران المدني، والهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية الإدارية.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام عام الشباب المصري، والذي يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، مع مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

وينطلق المؤتمر الوطني للشباب، غدًا الثلاثاء، الموافق 25 من أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهي الخميس الموافق 27 من أكتوبر 2016، في مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين المصرية، والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية، والذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب، وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية