أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيفا يختار «ستانلي» أفضل لاعب فى نهائي أفريقيا

Google+ Print
فيفا يختار «ستانلي» أفضل لاعب فى نهائي أفريقيا فيفا يختار «ستانلي» أفضل لاعب فى نهائي أفريقيا

ستانلي _ أرشيفية

اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك، أفضل لاعب فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى جمع بين فريقى الزمالك وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، بملعب “برج العرب” مساء أمس، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى “فيفا”، أن ستانلى شكل خطرًا متواصلاً على دفاع صن داونز طوال الـ90 دقيقة، وكان قريبًا من حسم المباراة النهائية لصالح الزمالك، بعدما سجل هدف الأبيض الوحيد، فيما أضاع هدفًا مؤكدًا فى بداية الشوط الأول.

وأضاف أن تألق ستانلى مع الزمالك ليس بغريب على هذا اللاعب الذي يمتلك خبرة واسعة فى ملاعب كرة القدم، بعدما خاض العديد من التجارب الاحترافية قبل انضمامه لصفوف الأبيض”.

يذكر أن صن داونز توج بلقب دورى أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا