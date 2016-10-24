فيفا يختار «ستانلي» أفضل لاعب فى نهائي أفريقيا

اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك، أفضل لاعب فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى جمع بين فريقى الزمالك وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، بملعب “برج العرب” مساء أمس، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى “فيفا”، أن ستانلى شكل خطرًا متواصلاً على دفاع صن داونز طوال الـ90 دقيقة، وكان قريبًا من حسم المباراة النهائية لصالح الزمالك، بعدما سجل هدف الأبيض الوحيد، فيما أضاع هدفًا مؤكدًا فى بداية الشوط الأول.

وأضاف أن تألق ستانلى مع الزمالك ليس بغريب على هذا اللاعب الذي يمتلك خبرة واسعة فى ملاعب كرة القدم، بعدما خاض العديد من التجارب الاحترافية قبل انضمامه لصفوف الأبيض”.

يذكر أن صن داونز توج بلقب دورى أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب.