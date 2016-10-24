أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التجارة: نعمل على تحسين معيشة المصريين وتسهيل تراخيص الأعمال

Google+ Print
وزير التجارة: نعمل على تحسين معيشة المصريين وتسهيل تراخيص الأعمال وزير التجارة: نعمل على تحسين معيشة المصريين وتسهيل تراخيص الأعمال

>كتب - أحمد يعقوب

 

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، نحن على الطريق الصحيح للخروج من عنق الزجاجة، رغم التحديات الاقتصادية الحالية، ونعمل على تحسين مستوى معيشة المصريين، وتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال، مؤكداً أن تعمل على إجراء عدة تشريعات وتسهيلات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

 

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، خلال لقاء بعثة رجال الأعمال الأمريكية لمصر، والذى عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجتمع الأعمال المصرى ووفد الشركات الأمريكية الكبرى، أننا نبنى 3 مدن و3 موانئ جديدة، وهو ما يعمل على دعم مشروعات البنية التحتية.

 

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هناك أهمية كبيرة لتطوير قطاعات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات، ودعم فكرة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً انخفاض الواردات بنحو 7 مليارات دولار وزيادة مليار دولار فى الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة