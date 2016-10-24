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بري: تشكيل الحكومة اللبنانية قد يستغرق 6 أشهر

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بري: تشكيل الحكومة اللبنانية قد يستغرق 6 أشهر بري: تشكيل الحكومة اللبنانية قد يستغرق 6 أشهر

رجح رئيس البرلمان اللبناني، بنيه بري، الإثنين، أن يستغرق تشكيل في لبنان مدة قد تصل إلى 6 أشهر، حتى وإن جرى انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد، الأسبوع المقبل.

وبات من الوارد بقوة أن يفوز عون بأغلبية بسيطة في الجولة الثانية للانتخاب بالبرلمان، حتى وإن لم يحصل على موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان المطلوبة في الجولة الأولى.

ولايزال لبنان بدون رئيس منذ أكثر من عامين، بسبب أزمة سياسية أدت إلى انهيار العديد من الخدمات الأساسية، وأثارت مخاوف بشأن استقرار البلاد.

ومن المرتقب أن يصوت أعضاء البرلمان لاختيار الرئيس، يوم 31 أكتوبر الجاري، بعد أن قال سعد الحريري رئيس الوزراء السابق، يوم الخميس، إنه سيدعم تولي عون الرئاسة في إطار اتفاق من المتوقع أن يحصل بموجبه مرة أخرى على منصب رئيس الوزراء.

وينبغي على من يقع عليه الاختيار لتولي منصب الرئيس، في لبنان، التشاور مع أعضاء البرلمان قبل تعيين رئيس للوزراء يكلف بتشكيل حكومة، وهو ما يرى بري أنه قد يستغرق شهورا، وفق ما نقلت رويترز.

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