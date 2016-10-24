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بالصور.. أكوام القمامة تغزو قرية خرسيت بمركز طنطا وتحيط بالمساكن والمدارس

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بالصور.. أكوام القمامة تغزو قرية خرسيت بمركز طنطا وتحيط بالمساكن والمدارس بالصور.. أكوام القمامة تغزو قرية خرسيت بمركز طنطا وتحيط بالمساكن والمدارس

> الغربية إسلام الخياط

 

تعاني قرية خرسيت التابعة لمركز طنطا حالة من الإهمال وتقاعس المسئولين في ظاهرة انتشار القمامة في  جميع مناطق القرية دون تدخل مجلس المدينة.

 

 وكشف محمد علي من أهالي  القرية ان أكوم القمامة أصبحت بجوار كل منزل مبينا أن هناك أكواما رئيسية تعدت الـ13 كوم في  أنحاء  القرية  بدءا من مدخل القرية بطريق شوبر مرورا بالمدرسة الابتدائية والاعدادية المشتركة والذي يحيطها  الجانبين  وبجوار محطة الكهربائي.

 

وأوضح سامح الكيلاني منجد قائلا إن ملعب القرية تحول الي مقلب قمامة نهيا عن منطقة ماكينة الطحين القديمة تحولت بعد عطلها الي مقلب لجمع القمامة والقاذورات.

 

وطالب أهالي القرية بتدخل اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية لحل أزمة القمامة.

 


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