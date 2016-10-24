المرصد السورى: قوات سوريا الديمقراطية تشن هجوما ضد القوات التركية بحلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، اليوم الإثنين، أن قوات سوريا الديمقراطية شنت هجوما معاكسا ضد القوات التركية بشمال حلب، مشيرا إلى أنها جددت استهدافها لمناطق فى مدينتى مارع وإعزاز وقرية كلجبرين بريف حلب الشمالى، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بينهم أطفال بجروح.

وأشار المرصد، فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن القوات التركية قصفت تمركزات لقوات سوريا الديمقراطية فى بلدة الشيخ عيسى بريف حلب الشمالى، كذلك استهدف الطيران الحربى مناطق فى حيى الإنذارات ومساكن هنانو بمدينة حلب.

كما سقطت قذائف أطلقتها الفصائل على أماكن فى أحياء الفلل والسليمانية وحلب الجديدة والميدان ومنطقتى ساحة سعد الله الجابرى والتلل بمدينة حلب، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بجراح.

وفى سياق آخر، لا تزال المعارك العنيفة متواصلة فى محيط الشيخ عيسى وريف مارع الجنوبى، بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والقوات التركية والفصائل الإسلامية والمقاتلة المدعمة من قبلها فى عملية "درع الفرات" من جانب آخر، وسط مواصلة القوات التركية لقصفها المكثف على الشيخ عيسى وحربل وحساجك والحصية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التى بدأت هجوما معاكسا فى محاولة منها لإبعاد لقوات التركية والفصائل المدعومة منها.

وألقى الطيران المروحى المزيد من البراميل المتفجرة على أماكن فى مدينة صوران بريف حماة الشمالى، كما قصف الطيران الحربى أماكن فى بلدة كفرزيتا بالريف الشمالى.