محكمة إماراتية تحكم بالسجن 10 سنوات على سودانى لإدانته بالتخطيط لقتل أجانب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى الإمارات اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات على مواطن سودانى بعد إدانته بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات وقتل أجانب داخل الإمارات، بحسب الإعلام المحلي.

ودانت المحكمة المتهم كذلك بتهمة دعم تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "ذا ناشونال ديلي".

واضافت الصحيفة على موقعها على الانترنت إن "النيابة قالت إنه يعمل بوحى من أيدولوجية التنظيم".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قضت اليوم بالسجن 10 سنوات على المتهم (ع .ع.م) عربى الجنسية لإدانته بالتخطيط لعمل إرهابى وإنشاء حسابات للترويج لتنظيم داعش".

وقالت إن المحكمة أمرت "بمصادرة مضبوطات الجريمة وإغلاق الحسابات الإلكترونية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة".

وذكرت صحيفة "غلف نيوز" أن المحكمة نفسها أصدرت اليوم الاثنين، حكما بالسجن عشر سنوات على مواطن باكستانى "لتمويله منظمتى داعش والقاعدة الإرهابيتين".