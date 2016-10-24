ساعات ملونة لإطلالة شتوية جذابة

تعتبر الساعة قطعة اكسسوار أساسية و مميزة للعديد من السيدات ، فتختار السيدات الساعة التي تناسب ملابسهن من حيث الشكل أو اللون أو التصميم ، كما يختلف اختيارها بين مناسبة رسمية أو نشاط يومي عادي.

وقد لاحظنا من خلال جولتنا على دور الساعات العالمية أن الساعة الملونة هي الأكثر رواجاً لموسم خريف و شتاء 2016/2017 فلم تعد هذه الساعة حكراً على فصل الصيف فقط بل أصبح ارتداؤها في الشتاء يضفي أناقة وجاذبية عالية ،وقد اتسمت هذه الساعات بالتصاميم المميزة ذات الألوان العصرية والجذابة مثل السوار الملون و المينا المنقوشة بالورود والألوان وغيرها ، كما تتميز بواجهات ومرصعة بالأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ والياقوت والألماس .

هل سترتدين الساعة الملونة مع إطلالاتك الشتوية ؟ قدمنا لك مجموعة صور شاهديها و شاركينا رأيك.