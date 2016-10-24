أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

ساعات ملونة لإطلالة شتوية جذابة

Google+ Print

الإثنين 24-10-2016 14:24

تعتبر الساعة قطعة اكسسوار أساسية و مميزة للعديد من السيدات ، فتختار السيدات الساعة التي تناسب ملابسهن من حيث الشكل أو اللون أو التصميم ، كما يختلف اختيارها بين مناسبة رسمية أو نشاط يومي عادي.
وقد لاحظنا من خلال جولتنا على دور الساعات العالمية أن الساعة الملونة هي الأكثر رواجاً لموسم خريف و شتاء 2016/2017 فلم تعد هذه الساعة حكراً على فصل الصيف فقط بل أصبح ارتداؤها في الشتاء يضفي أناقة وجاذبية عالية ،وقد اتسمت هذه الساعات بالتصاميم المميزة ذات الألوان العصرية والجذابة مثل السوار الملون و المينا المنقوشة بالورود والألوان وغيرها ، كما تتميز بواجهات ومرصعة بالأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ والياقوت والألماس .
هل سترتدين الساعة الملونة مع إطلالاتك الشتوية ؟ قدمنا لك مجموعة صور شاهديها و شاركينا رأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي