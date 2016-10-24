نوال الزغبي تشعل انستقرام بإطلالتها العصرية

تتألق النجمة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالات تليق بكل مناسبة تطل فيها، فهي دائماً تظهر بشكل جذاب معتمدة على حسها الأنيق في تنسيق الملابس واختيار الأفضل لكل مناسبة.

وقد أشعلت صور نوال الزغبي بإطلالاتها العصرية انستقرام، وذلك لإختيارها الأسلوب الشبابي المتميز والأنيق في ملابسها فهي تعتمد على التصاميم المرحة والعفوية مثل الجينز بقصاته المختلفة والقميص القطني الخفيف والـ تي شيرت الملونة أو السروال الفضفاض العصري، كما أنها في أغلب الأحيان ترتدي الأحذية الرياضية العملية أو الأحذية ذات الكعوب العريضة، وغالباً ما تزين إطلالاتها بالقبعات الشبابية والحقائب الأنيقة إضافة إلى النظارات الشمسية.

هل تعتقدين أن إطلالات نوال الزغبي العصرية زادتها شباباً وحيوية؟