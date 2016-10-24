هذه أقوى اتجاهات الصيف المقبل

شارفت عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2017 على الانتهاء، وشاهدنا خلالها مجموعات وتصاميم استثنائية، نختصر لك أبرزها لتتألقي بإطلالة عصرية مستوحاة من موضة الموسم المقبل.

ألوان ترابية

اكتسحت هذه الألوان عديداً من التصاميم على منصات العروض لموسم ربيع وصيف 2017، فشاهدناها في الفساتين الأنيقة في عرض المصمم براندن ماكسويل Brandon Maxwell، والسترات الأنيقة في عرض بيربري Burberry.

المعاطف المطرية

تجمع المعاطف المطرية لهذا الموسم بين اتجاهين في آن واحد، فقد جاءت بتصاميم متنوعة بتدرجات الألوان التربية لتعطيك إطلالة عملية وأنيقة في نفس الوقت، وقد شوهدت هذه المعاطف في عروض رائعة مثل عرض ديور Dior وفندي Fendi.

الأقمشة اللمَّاعة

ظهرت عديد من القطع المزينة بالأقمشة اللماعة هذا الموسم، فقد قدمت كارولينا هيريرا Carolina Herrera فساتين سهرة فضية، واختُتم عرض بالمان Balmain بمجموعة من الفساتين المعدنية اللماعة كذلك.

الأكمام المنفوخة

لا يمكن أن ننكر أن موضة الكمَّين المنفوخين من أكثر ما يميز القطع خلال هذا الشهر حتى إنها ظهرت تقريباً في كل العروض، ابتداء من بيربري Burberry وانتهاء بعرض سان لورانت Saint Laurent المستوحى من ثمانينيات القرن الماضي.

شاهدي معنا اتجاهات الموضة في الموسم المقبل وسارعي إلى اقتنائها الآن.