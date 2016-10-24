مستشار الخارجية الأمريكية: مصر آمنة ومزدهرة واستقرارها ضرورى للمنطقة

أعرب ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزارة الخارجية الأمريكية، عن سعادته الغامرة بالعودة إلى مصر مع وفد غرفة التجارة الأمريكية، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعى، “تويتر”، قال إن “العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر هى شراكة تاريخية، وأنا أعلم أنه سوف يستمر ونحن ملتزمون بها، وداعمون لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين”.

وأضاف ثورن: “مصر مستقرة وآمنة ومزدهرة، واستقرارها أمر ضرورى لاستقرار الشرق الأوسط برمته”.