مصر ترفع سعر القمح الروسي

واصلت أسعار تصدير القمح الروسي الارتفاع للأسبوع الخامس علي التوالي، مع استمرار الطلب من مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، وفقا لما نقلته “رويترز” عن محللين، الاثنين.

وذكرت وكالة “إيكار” للاستشارات الزراعية الروسية أن سعر البحر الأسود للقمح الروسي، الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 في المئة، بلغ 175 دولارا تسليم ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولار واحد عن الأسبوع السابق عليه.

وأكدت وكالة استشارات أخري هي “سوف إيكون”، ومقرها موسكو، نفس مستوى السعر.

يذكر أن مصر اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي في 20 أكتوبر الجاري، في ثالث مناقصة منذ بداية الشهر.