5 نصائح للحفاظ على لون الملابس السود

لا تخلو خزائن الملابس من القطع السود، ولكن المشكلة تكمن في سرعة بهتان الأزياء السود كثيرة الاستخدام. وللعناية بها، "سيدتي. نت" يقدّم النصائح الآتية:

| ينصح بقلب الملابس السود إلى الداخل، قبل غسلها بالماء البارد.

| يمكن نقع الملابس السود في وعاء من الماء المضاف إليه القليل من الخلّ. والأخير يساعد في تثبيت درجة اللون.

| للتخلّص من البقع الظاهرة على الملابس السود، ينصح بدعكها بمسحوق الغسيل، بعيداً عن استعمال مبيّض الملابس الذي يتسبب ببهتانها.

| يمنع تعريض الملابس السود مباشرةً لأشعة الشمس، إذ يفضّل نشرها ليلاً أو في الأماكن الداخلية.

| عند كيّ قطعة الملابس السوداء، يحبّذ عزل المكواة عن القطعة بواسطة قطعة من القماش، لأن حرارة المكواة المباشرة تؤذي اللون الأسود.