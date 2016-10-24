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5 نصائح للحفاظ على لون الملابس السود

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الإثنين 24-10-2016 18:31

لا تخلو خزائن الملابس من القطع السود، ولكن المشكلة تكمن في سرعة بهتان الأزياء السود كثيرة الاستخدام. وللعناية بها، "سيدتي. نت" يقدّم النصائح الآتية:

| ينصح بقلب الملابس السود إلى الداخل، قبل غسلها بالماء البارد.
| يمكن نقع الملابس السود في وعاء من الماء المضاف إليه القليل من الخلّ. والأخير يساعد في تثبيت درجة اللون.
| للتخلّص من البقع الظاهرة على الملابس السود، ينصح بدعكها بمسحوق الغسيل، بعيداً عن استعمال مبيّض الملابس الذي يتسبب ببهتانها. 
| يمنع تعريض الملابس السود مباشرةً لأشعة الشمس، إذ يفضّل نشرها ليلاً أو في الأماكن الداخلية.
| عند كيّ قطعة الملابس السوداء، يحبّذ عزل المكواة عن القطعة بواسطة قطعة من القماش، لأن حرارة المكواة المباشرة تؤذي اللون الأسود.

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سيدتي