محادثات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب الشهر المقبل في موسكو

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن الجولة القادمة من المحادثات بين روسيا والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإرهاب سيتم عقدها مبدئيًا، شهر نوفمبر القادم في موسكو.

وقال شيجوف، اليوم الخميس، خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمته وكالة (روسيا سيجودنيا)، نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية: “وفيما يتعلق بالحوار حول مكافحة الإرهاب، نعم، نحن نجري هذا الحوار، الجولة المقبلة، نحن نأمل إجراءها تقريبا في نوفمبر بموسكو”.

وأشار تشيجوف إلى أن روسيا في هذه المشاورات سيمثلها نائب وزير الخارجية، أوليج سيرومولوتوف.

أ ش أ