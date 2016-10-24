أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لاجئون غاضبون يهاجمون مكاتب الاتحاد الأوروبي بجزيرة يونانية

Google+ Print
لاجئون غاضبون يهاجمون مكاتب الاتحاد الأوروبي بجزيرة يونانية لاجئون غاضبون يهاجمون مكاتب الاتحاد الأوروبي بجزيرة يونانية

ذكر مسؤولون في اليونان وفي الاتحاد الأوروبي، أن طالبي لجوء هاجموا مبنى المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في جزيرة ليسبوس اليونانية، يوم الإثنين، احتجاجا على التأخر في نظر طلبات اللجوء.

وأشار متحدث باسم الشرطة اليونانية في الجزيرة، إلى أن نحو 70 شخصا معظمهم من باكستان وبنغلاديش ألقوا حجارة وأغطية مشتعلة على حاويات خاصة بالمكتب داخل مخيم موريا للاجئين، مما ألحق أضرارا بثلاث حاويات.

وأوضح جان بيير شمبري، المتحدث باسم المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أن المحتجين ألقوا قنابل حارقة بينما كانت تجري مقابلات مع طالبي لجوء وأجلي موظفو المكتب من المخيم.

وأورد “أحرقوا مكاتبنا هذا الصباح… العملية لن تستأنف في الوقت الراهن… يجب أن نقيم أمورا أمنية ومن وجهة نظرنا نحتاج لوجود أكبر للشرطة اليونانية في المكان.”

ويوجد أكثر من 15 ألف طالب لجوء في مخيمات مكتظة على جزر يونانية قريبة من تركيا، وقد تقطعت بهم السبل بسبب اتفاق أوروبي مع أنقرة لغلق الطريق الرئيسي الذي استخدمه مليون لاجئ ومهاجر للوصول إلى أوروبا، العام الماضي.

ويضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لأسابيع أو أشهر حتى يُنظر في طلباتهم، وفق ما نقلت رويترز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا