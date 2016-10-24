لاجئون غاضبون يهاجمون مكاتب الاتحاد الأوروبي بجزيرة يونانية

ذكر مسؤولون في اليونان وفي الاتحاد الأوروبي، أن طالبي لجوء هاجموا مبنى المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في جزيرة ليسبوس اليونانية، يوم الإثنين، احتجاجا على التأخر في نظر طلبات اللجوء.

وأشار متحدث باسم الشرطة اليونانية في الجزيرة، إلى أن نحو 70 شخصا معظمهم من باكستان وبنغلاديش ألقوا حجارة وأغطية مشتعلة على حاويات خاصة بالمكتب داخل مخيم موريا للاجئين، مما ألحق أضرارا بثلاث حاويات.

وأوضح جان بيير شمبري، المتحدث باسم المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، أن المحتجين ألقوا قنابل حارقة بينما كانت تجري مقابلات مع طالبي لجوء وأجلي موظفو المكتب من المخيم.

وأورد “أحرقوا مكاتبنا هذا الصباح… العملية لن تستأنف في الوقت الراهن… يجب أن نقيم أمورا أمنية ومن وجهة نظرنا نحتاج لوجود أكبر للشرطة اليونانية في المكان.”

ويوجد أكثر من 15 ألف طالب لجوء في مخيمات مكتظة على جزر يونانية قريبة من تركيا، وقد تقطعت بهم السبل بسبب اتفاق أوروبي مع أنقرة لغلق الطريق الرئيسي الذي استخدمه مليون لاجئ ومهاجر للوصول إلى أوروبا، العام الماضي.

ويضطر طالبو اللجوء إلى الانتظار لأسابيع أو أشهر حتى يُنظر في طلباتهم، وفق ما نقلت رويترز.