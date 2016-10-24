رئيس كينيا “ينقذ” نحو 3 آلاف شخص من الإعدام

خفف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا كل أحكام الإعدام الصادرة على مدانين في كينيا إلى السجن المؤبد، الاثنين، ليحذف أسماء 2747 شخصا من على قوائم الإعدام في بلد لم يعدم أحدا منذ نحو ثلاثة عقود.

ونقلت “رويترز” عن القصر الرئاسي أنه إلى جانب تخفيف الأحكام على 2655 رجلا، و92 امرأة، وقع كينياتا أيضا قرارات بالعفو للإفراج عن 102 من السجناء الذين أمضوا فترات طويلة في السجن.

وكانت آخر مرة خففت فيها أحكام الإعدام في كينيا في 2009، ووقع القرار في ذلك الحين الرئيس مواي كيباكي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن آخر عملية إعدام في كينيا نفذت عام 1987. وتعاقب كينيا المدانين بجرائم مثل الخيانة والقتل والسطو المسلح بالإعدام.