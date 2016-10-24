أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس كينيا “ينقذ” نحو 3 آلاف شخص من الإعدام

Google+ Print
رئيس كينيا “ينقذ” نحو 3 آلاف شخص من الإعدام رئيس كينيا “ينقذ” نحو 3 آلاف شخص من الإعدام

خفف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا كل أحكام الإعدام الصادرة على مدانين في كينيا إلى السجن المؤبد، الاثنين، ليحذف أسماء 2747 شخصا من على قوائم الإعدام في بلد لم يعدم أحدا منذ نحو ثلاثة عقود.

ونقلت “رويترز” عن القصر الرئاسي أنه إلى جانب تخفيف الأحكام على 2655 رجلا، و92 امرأة، وقع كينياتا أيضا قرارات بالعفو للإفراج عن 102 من السجناء الذين أمضوا فترات طويلة في السجن.

وكانت آخر مرة خففت فيها أحكام الإعدام في كينيا في 2009، ووقع القرار في ذلك الحين الرئيس مواي كيباكي.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن آخر عملية إعدام في كينيا نفذت عام 1987. وتعاقب كينيا المدانين بجرائم مثل الخيانة والقتل والسطو المسلح بالإعدام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا