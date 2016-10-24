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الخارجية السودانية تتوقع مزيدًا من التقدم فى العلاقات مع مصر

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الخارجية السودانية تتوقع مزيدًا من التقدم فى العلاقات مع مصر الخارجية السودانية تتوقع مزيدًا من التقدم فى العلاقات مع مصر

السيسى والبشير

توقع وزير الدولة بالخارجية السودانية، عبيد الله محمد عبيد الله، أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التقدم فى العلاقات مع ، خاصة ما يتصل بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بين البلدين .

وأشار عبيد الله، خلال تقديمه بيان الوزارة أمام مجلس الولايات، أحد غرفتى البرلمان السوداني، للتطور المستمر الذى تشهده علاقات السودان والمملكة العربية ، التى وصلت مرحلة العلاقات الاستراتيجية.

وجدد تأكيد السودانية، على أنها لن تكون منصة لأى أعمال عدائية تستهدف دولة جنوب السودان، منوها بأن الخرطوم تنتظر من جوبا تنفيذ تعهداتها بتصفية كاملة للوجود المسلح من بقايا حركات دارفور وقطاع الشمال من على أراضيها.

وقال إن السودان يسعى إلى تطبيق اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، على استقرار الأوضاع، بما ينعكس إيجاباً على البلدين.

وتابع أن علاقات السودان مع دول الجوار تأتى على رأس أولويات السياسة الخارجية، والتى أثمرت مع الدول الأفريقية فى إصدار قرار قوى يرفض دعاوى المحكمة الجنائية، وإعلان بعض الدول الانسحاب منها مؤخرًا.

وأضاف أن الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية يمضى بشكل إيجابى، فى ظل رغبة أكيدة لدى الطرفين لتجاوز العقبات، والوصول بالحوار لنهاياته، والتطبيع الكامل للعلاقة بين البلدين.

وأوضح أن المباحثات الأخيرة بين الطرفين أفضت إلى تحول مسار تصعيد العقوبات إلى تخفيفها بالتدرج ،ومن أهمها رفع الحظر عن التحويلات المالية، والسماح باستيراد قطع غيار القطارات والطائرات، التى سيتم العمل بها خلال أيام.

(أ.ش.أ)

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