غدًا.. محاكمة المتهمين فى قضية مقتل «النائب العام»

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمُناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد ، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مقتل هشام بركات»

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات، استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات، في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.