رئيس الأولمبية يعتذر عن عدم حضور الجمعية العمومية للفروسية بسبب “الدولار”

اعتذر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية، عن عدم حضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للفروسية فى منتصف الشهر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، توفيرا للدولار بعد قرارات وزير الرياضة بعد تخفيض الطلب على النقد الأجنبى.

ومن جانبه، أكد هشام حطب أن اعتذاره عن عدم حضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولى جاء لتوفير الدولار بعد قرارات وزير الرياضة بتخفيض الطلب على النقد الاجنبى، موضحا أن عدم سفره يوفر ما يقارب 20 ألف دولار، خاصة أن عدم الحضور لن يؤثر على الاتحاد المصرى بالسلب.

وطالب رئيس الأولمبية، من جميع الاتحادات فى اتخاذ خطوات جادة لتخفيض الطلب على النقد الأجنبى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.