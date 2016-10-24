أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الأولمبية يعتذر عن عدم حضور الجمعية العمومية للفروسية بسبب “الدولار”

Google+ Print
رئيس الأولمبية يعتذر عن عدم حضور الجمعية العمومية للفروسية بسبب “الدولار” رئيس الأولمبية يعتذر عن عدم حضور الجمعية العمومية للفروسية بسبب “الدولار”

اعتذر هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية، عن عدم حضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للفروسية فى منتصف الشهر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، توفيرا للدولار بعد قرارات وزير الرياضة بعد تخفيض الطلب على النقد الأجنبى.

ومن جانبه، أكد هشام حطب أن اعتذاره عن عدم حضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولى جاء لتوفير الدولار بعد قرارات وزير الرياضة بتخفيض الطلب على النقد الاجنبى، موضحا أن عدم سفره يوفر ما يقارب 20 ألف دولار، خاصة أن عدم الحضور لن يؤثر على الاتحاد المصرى بالسلب.

وطالب رئيس الأولمبية، من جميع الاتحادات فى اتخاذ خطوات جادة لتخفيض الطلب على النقد الأجنبى، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا