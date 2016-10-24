ارتفاع أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 640 جنيهًا

عاودت أسعار الذهب، صعودها، اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ، بعد استقرارها على مدى الأسبوع الماضى، وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا 560 جنيهًا، مقابل 545 أول أمس.

كان الذهب قد وصل إلى 560 جنيها للمرة الأولى في تاريخ المعدن الأصفر قبل أسبوعين.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن عيار 24 سجل 640 جنيهًا، ووصل عيارا 18 و14 إلى 480 و373 على التوالى، في الوقت الذي سجلت فيه الأوقية العالمية 1270 دولارًا، وأرجع الزيادة إلى ارتفاع سعر الاوقية العالمية، إلى جانب صعود الدولار بالسوق الموازية إلى 15.75 جنيه.