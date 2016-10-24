محافظ بورسعيد يتواصل مع وزير الإسكان لإعلان نتيجة مشروع ال9000 جنيه علي الإنترنت

كتب – جمال نوف

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأنة تم التنسيق مع السيد وزير الإسكان، ومديرة صندوق التمويل العقاري لإعلان نتيجة مشروع الـ 9000 جنيه، التابع لوزارة الإسكان علي الإنترنت، وذلك منعًا الازدحام والتيسير علي المواطنيين.

وكان محافظ بورسعيد أثناء قيامه بجولة علي الأحياء، فوجئ بوجود تكدس كبير من المواطنيين، أمام بنك التعمير والإسكان، حيث قام بالنزول إليهم والتحدث معهم، وقد استجاب المحافظ علي الفور لمطلب المواطنيين، بعدم جدوي الاستعلام بالبطاقة، مما يعد إهدار الوقت والجهد.

وقام الغضبان، بإجراء اتصالات بوزير الإسكان، وقيادات بنك التعمير والإسكان، ومديرة صندوق التمويل العقاري، حيث تم الاتفاق علي إعلان النتيجة خلال ساعات علي الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري.

وأكد المحافظ، بأن المحافظة حريصة علي توفير كافة سبل الراحة للمتقدمين للمشروع، وأضاف بأن المستوفين للشروط سوف يقومون بدفع مبلغ أربعة آلاف جنيه، في أول نوفمبر، وغير المستوفين سوف يقومون باستكمال أوراقهم، وناشد محافظ بورسعيد الأهالي، بعدم الازدحام علي فروع البنوك، مشيرًا بأن النتيجة جاري إعلانها علي موقع صندوق التمويل.