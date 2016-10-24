مساعد وزير الداخلية للإعلام عن حركة التنقلات: ترسيخ لمبدأ الثواب والعقاب

أكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار ، صباح اليوم الاثنين، شملت عددا من القيادات الإشرافية بمديرية أمن الإسماعيلية، جاء أبرزها نقل اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، واللواء محمد الخولى، مساعد مدير الأمن للأمن العام، إلى ديوان عام الوزارة، تعد ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب والذي يعد أحد ثوابت استراتيجية العمل بالوزارة.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن حركة التنقلات التى اعتمدها وزير الداخلية، ليست نهاية المطاف، لكن اللواء مجدى عبد الغفار وجه أيضا قطاع التفتيش والرقابة، وكافة الأجهزة الرقابية المعنية بالوزارة بتحديد المسئوليات في واقعة سجن المستقبل بالإسماعيلية واتخاذ اللازم نحو المسئولين عنها وعدم الاكتفاء بالنقل فقط، والتحقيق فى الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها وأوجه القصور المتسبب فى حدوثها ومحاسبة المسئولين عن ذلك التقصير.

وشدد اللواء عطية، على أن وجود بعض الأخطاء فى أى من المواقع الشرطية لا يقلل من حجم الجهود الضخمة المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا أو أفرادا أو مجندين فى كافة القطاعات الشرطية، لتحقيق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن مبدأ الثواب والعقاب يطبق على الجميع بالوزارة من أجل رفع معدلات الأداء الأمنى إلى مستوياتها القياسية، حيث سبق أن قام وزير الداخلية، على سبيل المثال، الشهر الماضي بمكافأة أكثر من ألف ضابط وفرد شرطة ومجند تقديرا لجهودهم المتميزة في مكافحة الجريمة بشتى صورها مما كان له أثرا إيجابيا في رفع روحهم المعنوية وتحفيز زملائهم للحذو حذوهم .

وأضاف مساعد الوزير لقطاع الاعلام والعلاقات، أن أمن مصر خطر أحمر، مشيرا إلى أن كافة رجال الشرطة يواصلون الليل بالنهار ويضحون بأرواحهم فداء لأمن وسلامة المواطن وحفظ مقدرات الوطن، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تتحمل أى خطأ لا سيما الأخطاء الجسيمة.

كان وزير الداخلية قد اعتمد، صباح اليوم، حركة تنقلات محدودة شملت نقل كل من اللواء على العزازي مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء جمعة توفيق، واللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء عصام سعد، مديرا لأمن الإسماعيلية واللواء ممدوح عبد المنصف نائبا له والعميد إبراهيم حسن سلامة، مديرا لمباحث الإسماعيلية.