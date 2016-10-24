أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد وزير الداخلية للإعلام عن حركة التنقلات: ترسيخ لمبدأ الثواب والعقاب

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية للإعلام عن حركة التنقلات: ترسيخ لمبدأ الثواب والعقاب مساعد وزير الداخلية للإعلام عن حركة التنقلات: ترسيخ لمبدأ الثواب والعقاب

>كتب إبراهيم أحمد

أكد اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء مجدى عبد الغفار ، صباح اليوم الاثنين، شملت عددا من القيادات الإشرافية بمديرية أمن الإسماعيلية، جاء أبرزها نقل اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، واللواء محمد الخولى، مساعد مدير الأمن للأمن العام، إلى ديوان عام الوزارة، تعد ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب والذي يعد أحد ثوابت استراتيجية العمل بالوزارة.

 

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن حركة التنقلات التى اعتمدها وزير الداخلية، ليست نهاية المطاف، لكن اللواء مجدى عبد الغفار وجه أيضا قطاع التفتيش والرقابة، وكافة الأجهزة الرقابية المعنية بالوزارة بتحديد المسئوليات في واقعة سجن المستقبل بالإسماعيلية واتخاذ اللازم نحو المسئولين عنها وعدم الاكتفاء بالنقل فقط، والتحقيق فى الواقعة للوقوف على كافة ملابساتها وأوجه القصور المتسبب فى حدوثها ومحاسبة المسئولين عن ذلك التقصير.

 

وشدد اللواء عطية، على أن وجود بعض الأخطاء فى أى من المواقع الشرطية لا يقلل من حجم الجهود الضخمة المبذولة من قبل رجال الشرطة سواء كانوا ضباطا أو أفرادا أو مجندين فى كافة القطاعات الشرطية، لتحقيق الأمن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن مبدأ الثواب والعقاب يطبق على الجميع بالوزارة من أجل رفع معدلات الأداء الأمنى إلى مستوياتها القياسية، حيث سبق أن قام وزير الداخلية، على سبيل المثال، الشهر الماضي بمكافأة أكثر من ألف ضابط وفرد شرطة ومجند تقديرا لجهودهم المتميزة في مكافحة الجريمة بشتى صورها مما كان له أثرا إيجابيا في رفع روحهم المعنوية وتحفيز زملائهم للحذو حذوهم .

 

وأضاف مساعد الوزير لقطاع الاعلام والعلاقات، أن أمن خطر أحمر، مشيرا إلى أن كافة رجال الشرطة يواصلون الليل بالنهار ويضحون بأرواحهم فداء لأمن وسلامة المواطن وحفظ مقدرات الوطن، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تتحمل أى خطأ لا سيما الأخطاء الجسيمة.

 

كان وزير الداخلية قد اعتمد، صباح اليوم، حركة تنقلات محدودة شملت نقل كل من اللواء على العزازي مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء جمعة توفيق، واللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية إلى ديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء عصام سعد، مديرا لأمن الإسماعيلية واللواء ممدوح عبد المنصف نائبا له والعميد إبراهيم حسن سلامة، مديرا لمباحث الإسماعيلية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري