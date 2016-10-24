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دراسة: ذواقو الطعام يمكنهم السيطرة على شهيتهم عكس هواة "الأكل الكتير"

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دراسة: ذواقو الطعام يمكنهم السيطرة على شهيتهم عكس هواة "الأكل الكتير" دراسة: ذواقو الطعام يمكنهم السيطرة على شهيتهم عكس هواة "الأكل الكتير"

>كتبت أمنية فايد

كشفت دراسة حديثة أن المهتمين بمذاق الطعام يمكنهم السيطرة على شهيتهم وإنقاص وزنهم بسهولة مقارنة بالآخرين.

 

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" نتائج الدراسة التى وجد خلالها الباحثون أن هناك اختلافات بين البشر فهناك مجموعة تفضل تذوق قطع من الشيكولاتة صغيرة الحجم أثناء اختبار لتذوق الطعم والرائحة من الحلويات، وفى المقابل كانت هناك مجموعة أخرى لم تهتم بفكرة الاختبار وهى التذوق وتناولوا كميات كبيرة من الحلويات السكرية.

 

وذكرت الدراسة أن المجموعة الأولى "الذواقين" يمكنها تقليل وزنها عن طريق تقليل كميات الطعام بسهولة بينما ستفشل المجموعة الثانية فى ذلك فلن يمكنهم أبدا السيطرة على شهيتهم بالطرق الاختيارية وبالتالى يصعب إنقاص وزنهم إلا عبر برامج "الدايت".

 

وفسر رئيس فريق البحث الدكتور "يان كورنيل" الدارسة قائلا: "هذا الاختبار قادنا لتكرار الفكرة ولكن على أعمار مختلفة بعد أن وقع اختيارنا على 42 طفلا من المدرسة الفرنسية، و190 من البالغين، ووضعنا الجميع فى اختبار التذوق وكان محور الاختبار الحكم على تلك المجموعة التى سوف تتناول قطع أصغر من الحلوى وتلك التى تتناول قطع أخرى أكبر".

 

واستخلص خبراء التغذية من هذا البحث أنه يمكننا القضاء على السمنة بطرق مختلفة غير التى اعتاد عليها الفرد طوال حياته، على أن يتم ذلك عن طريق تصغير حجم الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية خاصة الحلويات مع ارتفاع أسعارها حتى يقلل الفرد من تناولها وفى نفس الوقت يشبع رغبة فى تناول الطعام بدون زيادة كبيرة فى الوزن.

 


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مصر 365