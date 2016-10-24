أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

بالصور.. مكتبة الإسكندرية باللون الوردي في احتفالية الجمعية الدولية للأورام

Google+ Print

unnamed (2)

تلونت مكتبة الأسكندرية باللون الوردي في احتفالية الجمعية الدولية للأورام بالشهر العالمي للتوعية ضد أورام الثدي والنساء ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المكتبة ، حيث تم إضائتها كلها باللون الوردي تضامناً مع كل دول العالم في حربها ضد المرض ، وبذلك تكون المكتبة رمز العلم والثقافة في والشرق الأوسط كله تساند المرضى في سعيهم للحياة وتبعث رسالة للعالم بأن مصر جزء من المجتمع الدولي العلمي فبعلمائها وأطبائها تعمل الدولة جاهدة للقضاء على المرض .

وكانت إضاءة المكتبة باللون الوردي هى إشارة البدء لـ “الحملة القومية للوقاية من أورام الثدي والنساء” التي تقيمها الجمعية الدولية للاورام BGICS بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان .

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية عن سعادته ببدء تلك الحملة التي ستجمع جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني والشباب لتصل الرسالة الفرعونية لجميع أطياف المجتمع ويكون لها أقوى وأوسع صدى وتأثير وتكون الرسالة في كل بيت لتحمي سيداته جميعاً من المرض ، كما صرح أن إطلاق الحملة من مكتبة الاسكندرية هو علامة قوية لتكون نقطة البداية من عروس البحر الابيض المتوسط والعاصمة الثانية رمز العلم والثقافة في مصر .

وحضر الاحتفالية نخبة من الفنانين والسياسين والأطباء وقادة المجتمع المدني ليشاركوا المرضى في الاحتفالية لدعمهم ، وآحيى الاحتفالية المطرب لؤي .

unnamed (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري