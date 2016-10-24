بالصور.. مكتبة الإسكندرية باللون الوردي في احتفالية الجمعية الدولية للأورام

تلونت مكتبة الأسكندرية باللون الوردي في احتفالية الجمعية الدولية للأورام بالشهر العالمي للتوعية ضد أورام الثدي والنساء ، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المكتبة ، حيث تم إضائتها كلها باللون الوردي تضامناً مع كل دول العالم في حربها ضد المرض ، وبذلك تكون المكتبة رمز العلم والثقافة في مصر والشرق الأوسط كله تساند المرضى في سعيهم للحياة وتبعث رسالة للعالم بأن مصر جزء من المجتمع الدولي العلمي فبعلمائها وأطبائها تعمل الدولة جاهدة للقضاء على المرض .

وكانت إضاءة المكتبة باللون الوردي هى إشارة البدء لـ “الحملة القومية للوقاية من أورام الثدي والنساء” التي تقيمها الجمعية الدولية للاورام BGICS بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان .

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور هشام الغزالي رئيس الجمعية عن سعادته ببدء تلك الحملة التي ستجمع جهود الدولة مع جهود المجتمع المدني والشباب لتصل الرسالة الفرعونية لجميع أطياف المجتمع ويكون لها أقوى وأوسع صدى وتأثير وتكون الرسالة في كل بيت لتحمي سيداته جميعاً من المرض ، كما صرح أن إطلاق الحملة من مكتبة الاسكندرية هو علامة قوية لتكون نقطة البداية من عروس البحر الابيض المتوسط والعاصمة الثانية رمز العلم والثقافة في مصر .

وحضر الاحتفالية نخبة من الفنانين والسياسين والأطباء وقادة المجتمع المدني ليشاركوا المرضى في الاحتفالية لدعمهم ، وآحيى الاحتفالية المطرب لؤي .