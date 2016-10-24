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أهالى قرية دمرو بالمحلة يلقنون لص علقة ساخنة أثناء سرقة "كولدير مياه"

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أهالى قرية دمرو بالمحلة يلقنون لص علقة ساخنة أثناء سرقة "كولدير مياه" أهالى قرية دمرو بالمحلة يلقنون لص علقة ساخنة أثناء سرقة "كولدير مياه"

>الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية دمرو التابعة لمركز المحلة فى محافظة الغربية، قيام أهالى القرية بتوثيق لص بالحبال وطرحه أرضا وتليقنه علقة ساخنة بعد أن ضبطوه أثناء قيامه بسرقة ماتور "كولدير مياه".

وانهال الأهالى على المتهم بالضرب المبرح وأصابوه بكدمات وجروح متفرقة وقاموا بتسليمه للشرطة.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة بتمكن أهالى قرية دمرو من ضبط لص أثناء قيامه بسرقة ماتور "كولدير مياه" بالقرية، وانتقل ضباط المباحث وتم اقتياد المتهم للمركز وتحرير محضر تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

 


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