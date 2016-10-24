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بالفيديو.. زهران: طرح مناقصة شراء الغاز الطبيعي هي الأكبر عالميا

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بالفيديو.. زهران: طرح مناقصة شراء الغاز الطبيعي هي الأكبر عالميا بالفيديو.. زهران: طرح مناقصة شراء الغاز الطبيعي هي الأكبر عالميا

قال الخبير في شئون الطاقة، الدكتور إبراهيم زهران، إن طرح القاهرة لأكبر مناقصتين في العالم لشراء الغاز المسال خلال العامين القادمين جاء متأخرا، إذ كان من المفترض أن يتم طرح تلك المناقصات قبل ستة أشهر، لافتا إلى أن تلك المناقصات تأتي لتوريد الغاز الطبيعي لمصر حتى نهاية عام 2018 لحين بدء الانتاج من حقل “زهر” في البحر المتوسط.

وأضاف زهران خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن المناقصة تُعد الأكبر عالميا، لافتا إلى أن الدول التي تصدر الغاز المسال في العالم قليلة العدد، من بينها روسيا والجزائر وقطر، مشيرا إلى أن إيران تملك الغاز الطبيعي إلا أنها غير قادرة على تصديره مسال، كما أن لا تمتلك خطوطا معها لاستيراده منها.

وأكد زهران أن مسألة نقص الدولار من السوق المحلي لن تؤثر على المناقصة وعملية شراء الغاز الطبيعي، مشددا على ضرورة عدم تصدير الغاز المصري عقب انتاجه من حقل “زهر” لأننا سنعود لشراءه مرة أخرى وتكرار تجربة بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أقل مما كانت تشتريه مصر وقتها.

وطالب زهران بعد تصدير الغاز بل بتصنيعه وإقامة مشاريع بتروكيماويات كبيرة حتي تحقق الإستفادة للشعب المصري وللشباب، متابعا أن بشائر انتاج حقل “زهر” ستبدأ في نهاية 2018 .

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