أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

460 مليون دولار قرض ياباني لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات

Google+ Print
460 مليون دولار قرض ياباني لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات 460 مليون دولار قرض ياباني لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات

الأهرامات

 

وقع تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى ، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بالتوقيع وتبادل الخطابات المتبادلة، للقرض الميسر بالين الياباني الخاص بمشروع “إنشاء المتحف المصري الكبير”، وذلك لتقديم قرضًا ميسرًا تصل أقصى قيمة له إلى 49,409,000,000 ين ياباني، أى ما يعادل حوالي 460 مليون دولارًا أمريكيًا، وبعد ذلك، قام السيد تيرويوكي إيتو، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” في مصر، والدكتور خالد العناني، معالي وزير الآثار، بالتوقيع على اتفاقية القرض لهذا المشروع، وقد تمت مراسم التوقيع بموقع مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات.

ويهدف هذا المشروع، إلى إنشاء متحفًا جديدًا في منطقة الجيزة، حيث توجد الأهرامات الثلاثة الشهيرة مما سيدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بالآثار التاريخية في مصر.

وقامت حكومة اليابان بالفعل بتقديم المرحلة الأولى من القرض بالين الياباني “38,838,000,000″، والتي تم الاتفاق عليها في مايو من عام 2006، بين الحكومتين، وهذه هي المرحلة الثانية من القرض والتي تم تقديمها استجابة لطلب المصرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنمية صناعة السياحة وخلق المزيد من فرص العمل، مما سيسهم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري

ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري