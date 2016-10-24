460 مليون دولار قرض ياباني لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات

وقع تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى مصر، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بالتوقيع وتبادل الخطابات المتبادلة، للقرض الميسر بالين الياباني الخاص بمشروع “إنشاء المتحف المصري الكبير”، وذلك لتقديم قرضًا ميسرًا تصل أقصى قيمة له إلى 49,409,000,000 ين ياباني، أى ما يعادل حوالي 460 مليون دولارًا أمريكيًا، وبعد ذلك، قام السيد تيرويوكي إيتو، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا” في مصر، والدكتور خالد العناني، معالي وزير الآثار، بالتوقيع على اتفاقية القرض لهذا المشروع، وقد تمت مراسم التوقيع بموقع مشروع المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات.

ويهدف هذا المشروع، إلى إنشاء متحفًا جديدًا في منطقة الجيزة، حيث توجد الأهرامات الثلاثة الشهيرة مما سيدعم أعمال الترميم والعرض والبحث والتعليم الخاصة بالآثار التاريخية في مصر.

وقامت حكومة اليابان بالفعل بتقديم المرحلة الأولى من القرض بالين الياباني “38,838,000,000″، والتي تم الاتفاق عليها في مايو من عام 2006، بين الحكومتين، وهذه هي المرحلة الثانية من القرض والتي تم تقديمها استجابة لطلب الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تنمية صناعة السياحة وخلق المزيد من فرص العمل، مما سيسهم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.