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مقتل عشرات من داعش فى قصف لطيران العراق والتحالف الدولى

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مقتل عشرات من داعش فى قصف لطيران العراق والتحالف الدولى مقتل عشرات من داعش فى قصف لطيران العراق والتحالف الدولى

القوات العراقية” _ أرشيفية”

قصفت طائرات عراقية من طراز “إف 16″ 8 مواقع لتنظيم داعش الإرهابى داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وتشمل مقار أمنية ومخازن ومضافات للإرهابيين، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.

و قال مصدر مسؤول باستخبارات جهاز مكافحة الإرهاب أن مستشفى الموصل العام استقبل 48 جثة للإرهابيين أغلبها أشلاء ممزقة وأكثر من 75 جريحًا.

ودمرت طائرات القوة الجوية من طراز”إف 16″، وفقا لمعلومات استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب، 3 مدافع لتنظيم داعش فى منطقة كوكجلى شرق الموصل.

وأغار طيران التحالف الدولى، ووفقًا لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، على تجمع فى نقطة أمنية تضم عناصر داعش فى منطقة “الشورة” بالمحور الجنوبى لعمليات تحرير الموصل، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وتدمير الموقع.

على صعيد متصل، نفذ طيران التحالف الدولى 14 غارة على مواقع ومسلحى داعش فى العراق وسوريا.. وذكر بيان لقيادة المهام المشتركة للتحالف اليوم أن طائراتها شنت عشر غارات على داعش فى الرطبة وراوة بالأنبار وبشير بكركوك والموصل وسلطان عبدالله بنينوى، وأن الغارات على سوريا كانت بالقرب من الرقة ومنبج وتدمر.

أ ش أ

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