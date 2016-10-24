أتلتيكو غير “قلق” بعد أول هزيمة

تجرع أتلتيكو مدريد أول هزيمة له هذا الموسم وكانت بهدف دون رد أمام مضيفه إشبيلية الأحد، ليتذكر أن مهمته لن تكون سهلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم بعد تراجعه للمركز الخامس.

وتركت الهزيمة فريق المدرب دييغو سيميوني متأخرا بثلاث نقاط وراء ريال مدريد المتصدر وبنقطتين وراء إشبيلية صاحب المركز الثاني وبنقطة وراء برشلونة وفياريال في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وقال غابي قائد أتلتيكو لمحطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية”إشبيلية وباقي الفرق في مقدمة الترتيب حاليا يمكنها القتال أيضا على اللقب.

“إشبيلية يسير في الطريق الصحيح لكن من المبكر لأوانه توقع أي شيء”.

وقال غابي “لاحت لنا ثلاث أو أربع فرص في الشوط الأول لكننا لم نستغلها. إذا لم تكن حاسما في مثل هذه المباريات المتقاربة فانك تدفع الثمن في النهاية”.

وأشار إلى أنه “لسنا من الفرق التي تبحث عن أعذار. بذلنا أفضل ما نستطيع .. يتعين علينا التطلع إلى الأمام والالتزام بالطريق الذي رسمناه لأنفسنا والسعي للفوز في المباراة المقبلة”.