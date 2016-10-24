أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأمم المتحدة تستعد لايواء 150 ألف نازح من الموصل

Google+ Print
الأمم المتحدة تستعد لايواء 150 ألف نازح من الموصل الأمم المتحدة تستعد لايواء 150 ألف نازح من الموصل

نازحي الموصل _ أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لايواء نحو 150 نازح محتمل جراء العملية العسكرية فى الموصل، ثانى أكبر مدن العراق، مؤكدة أن 7500 شخص فقط حتى الآن غادروا مناطق مجاورة للمدينة.

وبحسب “فرانس برس”، قال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين فى الامم المتحدة فيليبو غراندى خلال مؤتمر صحفى فى عمان أن “المفوضية سيكون لديها خلال يومين أو ثلاثة 30 الف خيمة تكفى 150 الف نازح” قد يفرون من الموصل.

وأضاف أن “هناك المزيد، سنأوى 150 ألفًا وهناك حلول أخرى أيضًا لمن يحتمل أن يفروا” نتيجة عملية عسكرية تقوم بها القوات العراقية منذ اسبوع لاستعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش المتطرف.

ويسيطر التنظيم على الموصل منذ عام 2014.

وتابع غراندى “آخر الاخبار التى وصلت من العراق تفيد بأن تدفق المهجرين حتى الآن ليس من الموصل لكن من اطرافها التى تشهد عمليات عسكرية”.

وأضاف “هناك 7500 نازح من اطراف الموصل هربوا إلى مناطق اخرى تم فيها تقديم العون لهم، وهناك نحو الف شخص عبروا إلى سوريا”.

ومنذ اعلان السلطات العراقية عملية عسكرية واسعة لطرد التنظيم المتطرف، نزح الالاف من السكان نحو مناطق اكثر امنا وتوجه بعضهم نحو سوريا المجاورة رغم المعارك هناك.

وأعربت الامم المتحدة عن قلقها ازاء مصير نحو 1,5 مليون شخص يقطنون المدينة.

وأشار المفوض العام للاجئين الذى زار العراق قبل وصوله إلى الأردن السبت الماضى إلى أن المشكلة التى تواجه المفوضية هى ايجاد اماكن لايواء عدد كبير من النازحين ويجرى حاليًا التباحث فيها مع العراقية واقليم كردستان.

وأكد غراندى أن “العراق لديه اصلا نحو ثلاثة ملايين نازح بينهم نحو مليون فى إقليم كردستان”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة