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العثور علي سيارة مخطوفة محملة بأسمدة زراعية في بني سويف‎

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العثور علي سيارة مخطوفة محملة بأسمدة زراعية في بني سويف‎ العثور علي سيارة مخطوفة محملة بأسمدة زراعية في بني سويف‎

أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم، من ضبط سيارة نقل محملة بأسمدة زراعية بالطريق الزراعي “القاهرة /أسيوط”، وتم اختطافها من قبل مجهولين بطريق الفيوم ببني سويف.

وكان اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، تلقي إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من شريف محمد، سائق 24 عام، بإنة أثناء قيادتة سيارة نقل محملة بالأسمدة الزراعية، بطريق الفيوم بني سويف الجديد، فوجئ بسيارة نقل أخري تقطع أمامه الطريق، ويستقلونها 3 أشخاص واستولوا علي السيارة وفرو هاربين.

وعلي الفور عثرت الأجهزة الأمنية ببني سويف، علي السيارة بطريق “القاهرة / أسيوط” الزراعي، وجاري تسليمها لمالكيها.

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