طفل 8 سنوات يهتك عرض زميلته 5 سنوات فى حضانة و السبب المدير

شيماء مصطفى

نسمع و نشاهد كل يوم قضية اغتصاب جديدة كان آخرها الشاب الذى اغتصب أخته ضاربا بعرض الحائط الشريعة و الاخلاق و الدين ، أما اليوم فالفاجعة كبيرة حيث أقدم طفل بالحضانة يبلغ من العنر 8 سنوات على هتك عرض زميلته البالغة من العمر 5 سنوات و اغتصابها فى إحدى الحضانات فى مدينة نصر ، و استغل الطفل غياب الرقابة من المدير و المدرسين و استدرج الطفلة ثم اغتصبها ، و فور عودة الطفلة الى منزلها اشتكت لامها بوجود ألم شديد فى منطقة الحوض فوجدت الام مالا يصدقه عقل ، حيث وجدت دم فى ملابسها و كذلك نزيف من الاعضاء التناسلية و توجهت بها الى النيابة التى قامت بتحرير محضر بالواقعة و استدعت المدير و وجهت اليه اتهامات بالاهمال و عدم الحفاظ على الاطفال الموجودة فى عهدته و عند سؤال الطفل مرتكب الجريمة غن سبب اقدامه على فعلته قال ” حب استطلاع ” ، و قامت النيابة بمطالبة والد الطفل بالحضور الى التحقيقات عند طلبه لاستكمالها كما ذكرت بوابة فيتو .

شبكةعيونالإخبارية

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