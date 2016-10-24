شاهد بالصور | لغز العثور على جثة طفلة 3 سنوات في مقالب القمامة

شيماء مصطفى

انتشرت في الآونة الأخيرة عدد كبير من الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، و لا زال مسلسل خطف الأطفال مسلسل و شبح يطارد الكثير من الأباء و الأمهات في تلك الفترة، و غالباً ما يتم استدراج الأطفال عن طريق أحد الأشخاص، أو خطفها من أمام منزلها، أو بأي طريقة كانت، فالنهاية الوحيدة هي الاختطاف أو القتل و إلقا جثث الأطفال في أي مكان بعيد عن الأعين و مجهول

نهاية مؤلمة تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تدعى حنان، تم العثور على جثتها في أحد مقالب القمامة في محافظة الدقهلية، و ذلك بعد أن غابت عن منزل أهلها طيلة أسبوع كامل لم يعرف أحد أين هي.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغ من إحدى الأسر يفيد باختفاء ابنتهم صاحبة الـ 3 سنوات، من قرية ميت المحسن، و اختفت منذ العاشر من أكتوبر الجاري.

و بتكثيف التحريات أثبت أن الطفل ظهرت لآخر مرة و هي تلعب مع أطفال أحد ربات بيوت القرية التي تسكن بها، و أكدت تحريات الشرطة أن هذه السيدة هي السبب في اختفاءها طيلة هذه المدة.

بعد القبض على المشتبه بها، نفت في التحقيقات صلتها بحادث اختفاء الطفلة، و بعد ضغط من ضباط المباحث اعترفت، و أكدت المتهمة في التحقيقات أنها كانت تمر بأزمة مالية، مما جعلها تطمع في إحدى المشغولات الذهبية( حلق )،

و قالت أنها استدرجت الطفلة لمنزلها، و قامت بخنقها حتى فارقت الحياه تماماً، و وضعت جثة الطفلة في كيس بلاستيك، و انتظرت عمال جمع القمامة ليأتوا و تعطيهم الطفلة على أنها من مخلفات المنزل.

و عند سماع شهادة عمال القمامة، أكدوا في التحقيقات أنهم بالفعل قاموا بجمع القمامة من السيدة، و أودعوا الفتاة في مقلب قمامة دون أن يعرفوا أن هناك جثة لطفلة صغيرة، و تم الاستعانة بالكلاب البوليسية في محاولة للعثور على جثة الطفلة.

يذكر أن مصر تكثر بها مثل هذه الحالات في الفترات الأخيرة بشكل كبيرة، حيث تقوم عصابات خطف الأطفال بالاتجار بهم أو بأعضائهم الداخلية، و تتلقى مديريات الأمن عشرات البلاغات من هذه الحوادث بشكل يومي.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads