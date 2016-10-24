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هيفاء وهبى تضع نفسها بموقف محرج بعد فبركتها لحادث أختطافها واليكم الدلائل

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هيفاء وهبى تضع نفسها بموقف محرج بعد فبركتها لحادث أختطافها واليكم الدلائل هيفاء وهبى تضع نفسها بموقف محرج بعد فبركتها لحادث أختطافها واليكم الدلائل

نشرت الفنانه القديره والمطربه اللبنانيه هيفاء وهبى عبر صفحتها الشخصيه بموقع التواصل الأجتماعى ” سناب شات ” وهى تطمئن جمهورها عليها وتشرح لهم انها قد تعرضت لمحاولة خطف بعد خروجها من مطار شارل ديجول بباريس وأثناء استقلالها سيارة تاكسى وقد كتبت أن ما نجاها هو انها قد فاقت اللصوص ذكاء واستطاعت الذهاب الى مركز الشرطه لتقديم بلاغ بمحاولة الخطف وبأوصاف المتهمين وقد قالت أنها ظلت نحو أربع ساعات بمركز الشرطه. ما نشر عبر المواقع العالميه والبرامج التلفزيونيه يؤكد أنها قد قامت بفبركة القصه بالكامل بسبب عدة أشياء أولها ان من الطبيعى ان تكون نجمه مثل هيفاء وهبى وهى نجمه عالميه ان تستقل سياره خاصه من المطار او حتى سياره تبع الفندق الذى ستقيم فيه وبأقل التوقعات ان تستقل تاكسى فى اى بى وهو شىء غريب ان تستقل سيارة تاكسى , وثانيا هو عدم تواجد اى محضر بمحاضر الشرطه بذلك اليوم عن اى محاولات اختطاف ولم تتقدم هيفاء وهبى بحسب الشرطه باى محاضر وأخير الصحف الفرنسيه لم تكتب اى شىء عن محاولة اختطاف هيفاء وهو شىء يجب تدوله فور حدوثه كما جرى مع الفنانه الكويتيه أحلام والنجمه العالميه كيم كارداشيان لذا على الأغلب هى محاوله من هيفاء لتسليط الضوء عليها كما حدث مع النجمه كيم كارداشيان.

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