حبس بقال سنة بتهمة بيع كيلو السكر بـ 12 جنيه فى مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، اليوم الإثنين بحبس بقال سنة وغلق محله ومصادرة المضبوطات بتهمة بيع كيلو سكر بأزيد من السعر الرسمى.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تنكر ضابط بمباحث التموين فى دور زبون وطلب شراء كيلو سكر من صاحب محل بمنطقة مدينة نصر ليبيع له المتهم الكيلو بـ12 جنيه وبسعر أزيد من سعره الرسمى ، وألقى ضابط مباحث التموين القبض على صاحب محل "السوبر ماركت" وتم إحالته لنيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية التى تصدر فيها محكمة جنح مدينة نصر حكما بحبس صاحب محل سنة بتهمة بيع السكر بأزيد من سعره الرسمى.