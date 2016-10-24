مستشار الخارجية الأمريكية: نثمن خطوات السيسي لإصلاح الاقتصاد المصرى

قال ديفيد ثورن، كبير مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده تثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات حالية للاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال لقاء لبعثة رجال الأعمال الأمريكيين لمصر، والذى عقد اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجتمع الأعمال المصرى، ووفد الشركات الأمريكية الكبرى.

وأكد "ثورن" أهمية التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة، لافتا إلى أهمية الاتفاق المرتقب لمصر مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض والمساعدات الفنية لدعم الاقتصاد المصرى ودفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأوضح أن مصر تعد ثالث أكبر سوق للمنتجات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل ودعم نمو الاقتصاد المصرى إلى جانب أهمية دعم قطاع ريادة الأعمال فى مصر.