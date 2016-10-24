وزير التجارة: نعمل على تحسين معيشة المصريين وتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، نحن على الطريق الصحيح للخروج من عنق الزجاجة، رغم التحديات الاقتصادية الحالية، ونعمل على تحسين مستوى معيشة المصريين، وتسهيل إجراءات تراخيص الأعمال، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إجراء عدة تشريعات وتسهيلات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، خلال لقاء بعثة رجال الأعمال الأمريكية لمصر، والذى عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجتمع الأعمال المصرى ووفد الشركات الأمريكية الكبرى، أننا نبنى 3 مدن و3 موانئ جديدة، وهو ما يعمل على دعم مشروعات البنية التحتية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هناك أهمية كبيرة لتطوير قطاعات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات، ودعم فكرة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً انخفاض الواردات بنحو 7 مليارات دولار وزيادة مليار دولار فى الصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.