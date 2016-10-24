حجز سكرتارية مدرسة لغات على تحريات المباحث لاتهامه بتزوير شهادات أزهرية

قررت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات، حجز رئيس وحدة سكرتارية بمدرسة لغات على ذمة تحريات المباحث الجنائية لاتهامه بتزوير شهادات منسوبة لجامعة الأزهر مقابل مبالغ مالية .

وأمرت النيابة بعرض المضبوطات على مصلحة التزييف والتزوير بالطب الشرعى لبيان تزويرها من عدمه وإعداد تقرير فنى حولها".

ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام "عيد.م.ع" 53 سنة رئيس وحدة سكرتارية بمدرسة يوسف عطوان التجريبية للغات بمحافظة الشرقية بالتردد على منطقة أرض شريف دائرة قسم شرطة عابدين لترويج الشهادات الجامعية المزورة مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة من شرطة الأموال العامة من ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة عابدين وبحوزته أختام مزورة منها شعار الجمهورية منسوب صدوره لجامعة الأزهر ـ كلية التربية وخاتم كود يحمل رقم 814 والمكمل لخاتم شعار الجمهورية المشار إليه وشهادة مؤقتة منسوب صدورها لجامعة الأزهر كلية التربية ومبلغ مالى 3700 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير الشهادات الجامعية وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الغير مشروع وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .