" تمريض القناة " تنظم ندوة عن "الأمراض وطرق الوقاية والمكافحة" للطلاب

نظمت كلية التمريض تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس و إشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية ندوة حول آفات الصحة العامة الأمراض الوقاية والمكافحة حاضر فيها الدكتور محمود فرج محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض على أهمية المحاضرة فى الحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وتناول الدكتور محمود فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة شرح الآفات الصحة للعامة وأثارها السلبية علي الإنسان وكيفية الوقاية والمكافحة سواء وجود هذه الحشرات في المسكن أو النشاطات اليومية أو المواد الغذائية وأعطي أمثلة لهذه الحشرات كالصراصير بأنواعها والبعوض والبراغيث والذبابة المنزلية وبق الفراش وذكر أهم الفروق بين هذه الحشرات وكيفية التعامل معها والوقاية منها كما قال ان هناك أنواع من البشر تعاني من الفوبيا الحشرية مطالبا بتغطية بواقي الطعام من أساليب الوقاية الشائعة من أضرار الحشرات.