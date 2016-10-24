أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

" تمريض القناة " تنظم ندوة عن "الأمراض وطرق الوقاية والمكافحة" للطلاب

Google+ Print
" تمريض القناة " تنظم ندوة عن "الأمراض وطرق الوقاية والمكافحة" للطلاب " تمريض القناة " تنظم ندوة عن "الأمراض وطرق الوقاية والمكافحة" للطلاب

> الإسماعيلية – جمال حراجى

 

نظمت كلية التمريض تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس و إشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية ندوة حول آفات الصحة العامة الأمراض  الوقاية والمكافحة حاضر فيها الدكتور محمود فرج محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 

وأكدت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض على أهمية المحاضرة فى الحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع.

 

وتناول الدكتور محمود فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة شرح الآفات الصحة للعامة وأثارها السلبية علي الإنسان وكيفية الوقاية والمكافحة سواء وجود هذه الحشرات في المسكن أو النشاطات اليومية أو المواد الغذائية وأعطي أمثلة لهذه الحشرات كالصراصير بأنواعها والبعوض والبراغيث والذبابة المنزلية وبق الفراش وذكر أهم الفروق بين هذه الحشرات وكيفية التعامل معها والوقاية منها كما قال ان هناك أنواع من البشر تعاني من الفوبيا الحشرية مطالبا بتغطية بواقي الطعام من أساليب الوقاية الشائعة من أضرار الحشرات.

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365