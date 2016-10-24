بالصور.. "التربية الرياضية" بجامعة القناة تحصل على كأسى سباق الطريق

نظمت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب اليوم الاثنين 24 أكتوبر، ماراثون سباق الطريق تحت شعار "لا.. للإرهاب" وذلك بالاشتراك مع اللجنة الرياضية لاتحاد الطلاب تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى، واللجنة الرياضية بقيادة الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، ومحمد بغدادى أمين اتحاد اللجنة الرياضية وبدأ السباق بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء الوطن.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة، أهمية مشاركة الطلاب للأنشطة الرياضية داخل الجامعة معلنًا دعم الجامعة تحت رعاية رئيس الجامعة لجميع الأنشطة داخل الجامعة لافتا إلى الماراثون الذى أقيم اليوم وشارك فيه أكثر من 600 طالب وطالبة على مستوى الجامعة، معربًا عن سعادته البالغة لوجود أكثر من 130 طالبًا وطالبة من كلية التربية الرياضية مشاركين فى الماراثون.

ثم أطلق الدكتور طارق راشد رحمى صافرة البداية وبدأ السباق بمشاركة 50 متسابقًا من اتحاد العاملين بالجامعة.

وقام عادل القاضى بإعلان فوز كلية التربية الرياضية بكأس البطولة وسلم الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وطارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية والطالب محمد بغدادى أمين اللجنة الرياضية بالاتحاد، بتسليم كأس البطولة لكلية التربية الرياضية، وكأس اتحاد العاملين تم تسليمه لأيمن نجاح، كما تم تسليم جوائز عينية للطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز العشرة الأوائل وتم تسليم جوائز عينية أيضًا للفائزين بالخمسة مراكز الأولى على مستوى العاملين الطالبات.

وجاء ترتيب المراكز الأولى للطالبات كالتالى المركز الأول جمالات مصطفى سليمان كلية التربية الرياضية والمركز الثانى الطالبة أية محمود كلية تجارة والمركز الثالث إيمان أحمد السيد كلية التربية الرياضية والمركز الرابع ياسمين نعمان عبد الواحد كلية الآداب والمركز الخامس الطالبة سلمى محمد حسين كلية الصيدلة والمركز السادس الطالبة الشيماء مجدى عبد السلام كلية التربية الرياضية والمركز السابع هدير أيمن عامر كلية التربية الرياضية.

والمركز الثامن أروى بهاء محمد كلية التربية الرياضية والمركز التاسع رحمة محمد حسن كلية التربية الرياضية والمركز العاشر إسراء غريب قطب كلية التربية الرياضية.

وعن نتيجة الطلاب فاز بالمركز الأول الطالب محمود محمد السيد كلية التربية والمركز الثانى الطالب السيد محمد سالم كلية التربية الرياضية.

والمركز الثالث الطالب أحمد إبراهيم محمد كلية التربية الرياضية وفى المركز الرابع مصطفى أيمن عبد الرءوف كلية التربية الرياضية والمركز الخامس عبد الرحمن صالح حسين كلية السياحة والفنادق والمركز السادس أحمد محمود عبد الرازق كلية الزراعة والمركز السابع الطالب أحمد يسرى كلية الحاسبات والمعلومات والمركز الثامن سليمان فيصل كلية العلوم والمركز التاسع الطالب محمد يحيى عبد الحميد كلية الزراعة والمركز العاشر الطالب محمد صابر حسن كلية التربية الرياضية.

ونتيجة اتحاد العاملين فاز بالمركز الأول أسماء محمد والمركز الثانى صلاح السيد إبراهيم والمركز الثالث محمد محمود محمد غريب والمركز الرابع سامح عبد الوهاب والمركز الخامس هانى حسن السيد

وأشار طارق عجيبة إلى أن الماراثون خضع لإشراف طبى من قبل المراقبة الطبية التى قامت بإسعاف عدد من الحالات بعد إجهاد السباق بمشاركة إدارة الأمن تحت قيادة العميد يوسف الحداد الذين قاموا بتأمين السباق من البداية إلى النهاية وبتعاون من اتحاد الطلاب مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفى السياق نفسه أشار عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى إلى انطلاق بطولة السباحة غدًا الثلاثاء بالساعة العاشرة صباحًا بمشاركة 150 طالبا وطالبة بالإضافة إلى انطلاق مهرجان الدرجات يوم الاثنين المقبل 31 أكتوبر فى رحاب جامعة قناة السويس.