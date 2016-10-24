صور.. محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنيين أثناء تقديم شهادات تعديل الدخل بحي الزهور

المراسل: جمال نوفل

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزهور، حيث توافد المواطنيين منذ الصباح الباكر الى المركز التكنولوجى لتقديم شهادات تعديل الدخل و مفردات المرتب الخاصة بمتقدمى مشروع الاسكان الاجتماعى للمرحلة الأولى.

وبدأ المكتب فى تلقى شهادات الدخل الخاصة بالمواطنين منذ الساعة الثامنة صباحاً، حيث موعد الإنتهاء من استلام اوراق جميع المواطنيين المتواجدين على الشباك.

وإلتقي “المحافظ”، أثناء زيارته للمكان بالمواطنيين حيث أكد له بأن المحافظة حريصة علي حصول كل مواطن علي حقه.

وطالب “المحافظ”، من المواطنيين بعدم الالتفات الي الشائعات التي تتردد بشأن القسط الشهري للوحدة السكنية مشيرًا بأن هذه الشائعات هدفها إثارة البلبة في الوقت الحالي، مشيرًا بأن من حصل علي وحدة سكنية في محافظة اخري او قرض تعاوني او قطعة ارض في مشروع “ابني بيتك” ليس من حقه الحصول علي وحدة في مشروع الاسكان الاجتماعي.

وأوضح، أن المحافظة علي تواصل مع صندوق التمويل العقاري من أجل تذليل أي عقبات تواجه المواطنيين في المشروع.

وأصدر محافظ بورسعيد تعليماته الي ريس حي الزهور وجميع العاملين بالحي بالتيسير علي المواطنيين وسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بهم.